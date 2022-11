De Siervo: “In Serie A troppi litigi e pochi stadi. Abodi sbloccherà tutto”

Una questione spinosa che divide le opinioni di tanti personaggi di spicco è sicuramente la questione relativa ai nuovi stadi. Le decisioni politiche e la lungaggine burocratica sono alla base del problema. Se non si cambia registro, la situazione non si risolverà.

Le parole di De Siervo sulla questione stadi

"Al nostro Paese non mancano le capacità di costruire gli stadi, manca la volontà politica ma sono sicuro che il presidente Abodi abbia competenza, relazioni e motivazioni tali che porteranno a sbloccare questa situazione che è un problema colossale. Perchè il nostro paese non riuscirà ad ospitare nessun evento sportivo se prima non avrà la forza di sbloccare le lungaggini burocratiche che attanagliano club e comuni".