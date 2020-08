Serafini: “Rangnick? Il Milan sarebbe stato un passo avanti per lui”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo il mancato arrivo al Milan, Ralf Rangnick ha rilasciato oggi un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ per spiegare le sue ragioni. Luca Serafini, all’interno della trasmissione radiofonica ‘Tutti Convocati’, ha lanciato una frecciatina al tedesco, che si è sempre mostrato sicuro di sé. Ecco le sei parole: “Con tutto il rispetto per lui che ha fatto bene fino a oggi, anche per Rangnick sarebbe stato un grande salto in avanti con il Milan“.

