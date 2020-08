Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: forse il ‘sì’ già in serata

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, nelle prossime ore, forse addirittura già in serata, potrebbe arrivare il tanto sospirato ‘sì’ di Zlatan Ibrahimovic all’offerta di rinnovo del contratto presentata dal Milan.

Il Diavolo, infatti, ha proposto ad Ibrahimovic 5 milioni netti di ingaggio più un milione di bonus facile da incassare e non necessariamente legato al piazzamento in Champions League della squadra di Stefano Pioli nella prossima stagione.

L’agente Mino Raiola, come si ricorderà, aveva presentato una richiesta di 7 milioni di euro netti più 500mila euro di bonus. A ‘Casa Milan‘, però, sono fiduciosi sul fatto che Zlatan conceda uno sconto al club rossonero e che firmi al più presto, entro il raduno dei rossoneri, in programma lunedì a Milanello.

Presto Raiola tratterà con il Milan anche il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma: il portiere rossonero, che già oggi prende 6 milioni di euro, potrebbe superare lo stipendio di Ibrahimovic con il nuovo accordo con il Milan. In tal senso, Ibrahimovic chiede chiarezza.

Non è una questione economica, ma di status. “Se sono il leader – pensa Zlatan – devo esserlo in tutto e per tutto”. Una vicenda delicata, certo, ma non insormontabile. C’è il fattore età (Ibra compirà 39 anni il prossimo 3 ottobre) per il quale, in fin dei conti, 6 milioni di euro possono anche bastare.

I margini che il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan, dunque, possa saltare sono ridottissimi.