Scaroni: “Kilpin leggenda del Milan”. Poi un ringraziamento in particolare

Milan, Scaroni e Sala rendono omaggio a Kilpin

Nato a Nottingham nel 1870, Herbert Kilpin si trasferisce in Italia nel 1891 per motivi di lavoro. E – da grande appassionato e giocatore di calcio – contribuisce alla prima diffusione dello sport nel Paese. Arriva a Milano nel 1898. E solamente un anno più tardi, insieme ad Alfred Edwards e a un gruppo di amici connazionali e italiani, fonda il Milan Football and Cricket Club. Di cui sarà primo allenatore, calciatore e capitano, dando il via alla leggendaria storia rossonera.