Scaroni anticipa l’arrivo di Rangnick? Maldini sente aria di bruciato

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, le parole di ieri di Paolo Scaroni, presidente del Milan, alimentano i dubbi sul futuro di Paolo Maldini: “Credo siamo la più giovane della Serie A. Abbiamo fatto alcuni errori, abbiamo cambiato allenatore a inizio stagione, probabilmente Giampaolo non è stata una scelta fortunata. La maggior parte degli errori è dietro di noi, non davanti a noi. vogliamo riportare il Milan dove merita”.

Parole importanti anche su Ivan Gazidis: “E’ un professionista del mondo del calcio, è stato il benvenuto. Si occupa di tre aree: la prima è costruire una squadra giovane, con giocatori giovani e che giochino un calcio veloce, più veloce rispetto a quello che si vede abitualmente in Italia, più simile al modello inglese o a quello dell’Ajax. La seconda area riguarda il nuovo stadio: San Siro ha un grande nome, ma è totalmente obsoleto per il calcio. La terza area sono gli sponsor: il Milan ne ha bisogno, senza risultati non arrivano gli sponsor e senza sponsor non arrivano i risultati”.

Cosa intende Scaroni con la frase “Un calcio più veloce rispetto a quello che si vede abitualmente in Italia?” Per molti queste parole annunciano l’arrivo di Ralf Rangnick al Milan. A questo punto la domanda è scontata: quale sarà il futuro di Paolo Maldini? La decisione spetterà all’ex capitano, che dovrà valutare attentamente pericoli e benefici del nuovo progetto rossonero e capire se la sua avventura al Milan da dirigente possa continuare.

Difficile pensare a una convivenza con il tedesco, anche perchè Rangnick ha le competenze per poter gestire tranquillamente l’area sportiva. Maldini non molla, così come dimostrano le sue parole nella diretta Instagram con Inzaghi, ma non accetterà una ridimensionamento del suo ruolo all’interno della società. Qualche settimana e tutto sarà chiaro. A proposito di Rangnick, ecco le ultime novità, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓