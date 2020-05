NEWS MILAN – Maldini: “Il mio futuro? Solo in rossonero”

VIDEO MILAN NEWS – Dopo aver superato il Coronavirus, il dirigente ed ex capitano Paolo Maldini può finalmente rilassarsi di nuovo. Ieri il Milan è tornato ad allenarsi individualmente a Milanello, anche se la ripresa del campionato sembra essere ancora molto lontana. Ieri c’è stata anche una diretta su Instagram proprio tra Maldini e il suo ex compagno e grande amico Filippo Inzaghi, con il quale in squadra ha vinto praticamente tutto. Tanti i temi affrontati da Maldini nella lunga chiacchierata: dal futuro del campionato di Serie A fino al proprio di futuro, che continua a vedere solo a tinte rossonere. Nella video news le dichiarazioni più importanti. Per le parole complete LEGGI LA NOTIZIA >>>

