San Siro stregato per il Milan: una stagione da incubo in casa

Milan molto deludente in questa stagione quando ha giocato a 'San Siro'. Non ha vinto neanche il 50% delle gare totali ... L'analisi

Il Diavolo, dunque, tra le mura amiche ha totalizzato appena 30 punti sui 57 disponibili. Come riferito da 'Opta', si tratta del record interno negativo per i rossoneri da quando la Serie A è a 20 squadre. Ma non è tutto, perché, a ben vedere, il problema di giocare a 'San Siro' si è verificato anche in Europa League.