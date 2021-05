Milan-Cagliari 0-0, Pioli: “No Champions? Delusione, non fallimento”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato l'esito di Milan-Cagliari con molta amarezza. La qualificazione Champions è appesa ad un filo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato con amarezza l'esito di Milan-Cagliari, gara della 37^ giornata di Serie A terminata 0-0. Le sue dichiarazioni sono state riportate, tra gli altri, da 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

"Testa all'Atalanta? Deve essere così, inutile pensare a quello che potevamo fare. Non è stata la nostra serata migliore. Il ritmo e la qualità non sono state all'altezza delle ultime prestazioni - ha detto Pioli dopo Milan-Cagliari -. Anche contro la Juventus doveva essere la partita della vita. Lo stesso contro il Torino. Abbiamo dimostrato di avere le qualità per fare bene e quindi domenica ce la giochiamo".

Pioli su Milan-Cagliari ha poi detto: "Nella partita a livello di emozioni è passato un po' di tutto, sapevamo che vincendo potevamo chiudere tutto e quindi c'erano un po' di pressione e di tensione. Magari anche la convinzione di poterla vincere comunque, visto che il Cagliari non aveva più nulla da chiedere. Potevamo muovere la palla più velocemente per trovare situazioni più vantaggiose".

Il mister ha poi incalzato: "Il risultato di Benevento ha dato più serenità a loro, ha dato loro la possibilità di essere più liberi. A noi, invece, la convinzione che 'il gol arriverà'. Invece, se non approcci nel modo giusto, il gol non arriva, il risultato non arriva. Ed alla fine subentra la frenesia, il nervosismo e le scelte sbagliate".

A proposito delle sostituzioni effettuate in Milan-Cagliari, Pioli ha detto: "Ho cambiato Ismaël Bennacer con Soualiho Meïte per avere più dinamismo e fisicità in mezzo al campo e sulle palle inattive. Mario Mandžukić ha avuto tanti problemi e l'abbiamo convocato all'ultimo. Non poteva avere minutaggio per entrare prima".

Quale futuro, dunque, per la sua squadra? Tra il quarto ed il quinto posto cambia tutto. Così Pioli dopo Milan-Cagliari: "Inutile negarlo, cambia tutto tra un risultato e l'altro. Per tutto il campionato che abbiamo fatto, non arrivare tra le prime quattro sarebbe sicuramente una delusione, una grossa delusione. Ma non chiamiamolo fallimento: quest'anno abbiamo comunque gettato le basi per un futuro da Milan vincente".