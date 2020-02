San Siro, Sala: “Milan e Inter si stanno avvicinando alle nostre richieste”

NEWS MILAN – Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha parlato all’agenzia di stampa ‘ANSA‘ della trattativa in corso tra Comune di Milano, Milan e Inter per la costruzione di un nuovo stadio nell’area di San Siro, dove, ora, sorge lo storico ‘Giuseppe Meazza‘.

Sala ha spiegato che, sulla questione del mantenimento, seppur parziale, di ‘San Siro‘ e sulla conseguente realizzazione del nuovo stadio con criteri compatibili alle linee guida del Comune di Milano, ora è più ottimista, perché crede che le due società si stiano avvicinando alle richieste del Comune.

Quali? Salvare ‘San Siro‘. “Non tanto come come vestigia del passato, ma per farne una realtà viva e non abbatterlo”, ha detto Sala, il quale, poi, ha evidenziato come gli piaccia l’idea che l’attuale ‘Meazza‘ possa diventare una cittadella dello sport, diverso, dunque, dalle funzionalità che ha oggi.

Un’altra questione, ha concluso infine Sala, era che il Comune non dovesse essere penalizzato economicamente così come, invece, si evinceva dalla prima proposta di Milan e Inter: “Mi pare che le società ci stiano venendo incontro, per cui ero più pessimista qualche settimana fa, ma sto virando sull’ottimismo”.

