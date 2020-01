Nuovo Stadio, incontro positivo con il Comune per Milan e Inter

ULTIME NEWS MILAN – Secondo quanto riporta l’agenzia ‘ANSA’, c’è stato un incontro molto positivo con il Comune per Milan e Inter per il nuovo stadio. Un incontro prettamente tecnico, in cui infatti non erano presenti i vertici delle due società. Dopo l’ok dei club alla rifunzionalizzazione dell’attuale impianto, che potrebbe diventare una cittadella dello sport mantenendo una parte della storica struttura oggi presente, c’è stato un nuovo avvicinamento quindi tra le parti per quanto riguarda il nuovo stadio. Di questo summit ha parlato anche l’assessore al bilancio Roberto Tasca: “Noi gli abbiamo detto no, il diritto di superficie cominciate a pagarlo nel momento in cui iniziate ad avere il bene in gestione. Quindi da subito. Anche su questo hanno capito le nostre ragioni. Vorremmo avere, anche per questioni di cassa, un flusso dall’anno zero che alimenti quello che perdiamo dall’altra parte, con 10 milioni della convenzione”. Intanto salta definitivamente l’arrivo di Antonee Robinson, continua a leggere >>>

