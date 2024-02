Giuseppe Sala non si arrende e continua a voler convincere sia Inter che Milan a non lasciare San Siro. Il sindaco di Milano vorrebbe mantenere entrambe le squadre nello storico stadio milanese, ma pare che i club abbiano ormai intrapreso strade diverse. E allora cosa fare? Secondo quanto riportato da Il Giorno , Sala avrebbe pronto anche un piano B.

San Siro in vendita?

Negli scorsi giorni, le dichiarazioni di Sala avevano già lasciato intendere qualcosa: "Se le squadre decidessero veramente di andar via e se ce lo comunicassero formalmente, visto che ormai sono su un altro orizzonte, io non posso rischiare di creare un danno erariale, arrivare all’ultimo momento e forse trovare un compratore. In realtà gli interessi su San Siro ci sono e ci sono sempre stati. Ma sono tutte cose che io per ora tengo nel cassetto perché non vorrei mai arrivare a venderlo".