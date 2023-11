San Siro, Milan e Inter aspettano di conoscere la data dell’udienza

Uno dei temi più caldi degli ultimi tempi in casa Milan è senza ombra di dubbio quello relativo al vincolo imposto sullo stadio 'San Siro'. Questa decisione presa dalla Soprintendente, di fatto, vieterebbe la demolizione integrale dell'impianto, come invece avevano richiesto i rossoneri e l' Inter per la costruzione del nuovo impianto sportivo. Dopo la decisione di rinviare l'udienza, intanto, si sarebbe risolta la questione di competenza alle varie sezioni.

Come riportato dai colleghi di 'Calcio e Finanza', infatti, dalla consultazione di documenti ufficiali, sarebbe stata scelta la sezione che deciderà sul ricorso al vincolo. Come si legge dal dispositivo "vista l’ordinanza 21 novembre 2023 n. 2761 della II Sezione di questo Tribunale, che in ordine al ricorso in epigrafe rimette al Presidente del TAR la valutazione sulla corretta ripartizione interna per materia tra le sezioni; considerato che la controversia azionata con il presente ricorso concerne la valutazione sulla sussistenza di un interesse culturale per la gestione di un bene pubblico; ritenuto, pertanto, che secondo la ripartizione stabilita con D.P. 25.10.2023 n. 18 la questione debba essere trattata dalla III Sezione" il presidente del TAR "ordina la remissione del ricorso n. 2151/2023 sul ruolo della Sezione III".