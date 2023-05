San Siro, comunicato del comitato SìMeazza contro il sindaco Sala | News

Il comunicato del comitato SìMeazza su San Siro

"Il sindaco ha ancora la possibilità di uscire con dignità da questa vicenda. Dovrebbe consegnare i documenti che la società Asm Global aveva chiesto da dicembre 2022 per poter fare delle proposte di investimento e di gestione dello stadio di San Siro in maniera vantaggiosa per il Comune. Non si può ridurre la funzione del sindaco a maggiordomo dei fondi, di Scaroni e di Antonello".