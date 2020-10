Romagnoli pronto a riprendersi il Milan: completamente guarito

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La positività al Covid-19 di Matteo Gabbia forzerà il rientro da titolare di Alessio Romagnoli: già sabato prossimo nel derby contro l’Inter. Una scelta per certi versi anche forzata. Non era scontato che Stefano Pioli optasse per schierare Romagnoli dal primo minuto, magari avrebbe preferito un rientro più cauto, anziché in una partita così importante e difficile come il derby.

Ma, ripetiamo, il coronavirus ha già deciso per Pioli. Con tutti i centrali out tra virus e infortuni (Gabbia e Duarte positivi, Musacchio ancora out per infortunio), Romagnoli è una scelta obbligata: il Capitano è pronto, sta bene. Già da diversi giorni si allena regolarmente con la squadra a Milanello, e la sosta per le Nazionali gli è stata d’aiuto per riprendere confidenza con il terreno di gioco.

Per quanto possa essere rischioso un suo rientro in campo dopo oltre due mesi di stop, proprio nel derby, si tratta di una scelta assolutamente forzata e obbligata. Non sarà facile affrontare i nerazzurri, soprattutto due grandi giocatori quali Lukaku, Lautaro Martinez o chiunque altro gli si presenterà davanti. Ma anche questo è il calcio. Poi, per carità, ad avercene di “scelte forzate” come Romagnoli, che comunque si è sempre dimostrato affidabile.

THEO HERNANDEZ DICHIARA AMORE AL MILAN >>>