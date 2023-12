Sempre infortunato? Sanches (Roma) ha una sua teoria: “Sono maledetto”

Finora, infatti, il calciatore lusitano ha disputato appena 7 partite tra Serie A ed Europa League con la Roma (soltanto 2 da titolare). Ha saltato ben 11 partite per infortuni e, nelle ultime due gare dei capitolini contro Sassuolo e Fiorentina, è rimasto in panchina. Ma come è possibile che un ragazzo come lui, dalla muscolatura teoricamente forte e ancora giovane (è un classe 1997) sia così soggetto a infortuni? La risposta l'ha data lo stesso Renato Sanches a Jonathan Ikoné, attaccante della Fiorentina e suo ex compagno di squadra nel Lille, proprio nel tunnel del sottopassaggio dello stadio 'Olimpico' la scorsa domenica.

La risposta data all'amico Ikoné (ex Lille oggi alla Fiorentina) — Interrogato, infatti, dall'amico sulla sua condizione fisica, Sanches ha risposto a Ikoné con la sua teoria: “Non lo so, probabilmente qualcuno ha messo una maledizione su di me”. In casa Roma non proprio la risposta che ci si sarebbe aspettati da un calciatore monitorato di continuo dallo staff medico. Pensate per un attimo, adesso, cosa gli sarebbe potuto accadere se avesse giocato nel Milan di questa stagione ... LEGGI ANCHE: Panchina Milan, i 3 nomi che ha in mente Ibrahimovic per il post-Pioli >>>

