Roma-Milan, Dzeko out per infortunio: ecco l’esito degli esami / News

Roma-Milan, Dzeko non ce la fa

Titolare ieri in Europa League contro il Braga, Edin Dzeko ha timbrato il cartellino, segnando il gol del momentaneo 1-0. Nel corso del match, però, il bosniaco è stato costretto ad abbandonare il campo causa infortunio. Questa mattina l’ex Manchester City si è sottoposto ad alcuni esami a Villa Stuart per verificarne l’entità. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ l’esito parla di una lesione di primo grado all’adduttore sinistro. Un responso che non gli permetterà di essere presente per Roma-Milan.

Novità di calciomercato per il Milan: si parla del nuovo Neymar >>>