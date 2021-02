Roma, esami per Dzeko a Villa Stuart: presenza in dubbio contro il Milan

Roma, Dzeko in dubbio contro il Milan

Condizioni fisiche da valutare per Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, dopo aver segnato il gol del momentaneo 1-0 in Roma-Braga, è uscito malconcio dal terreno di gioco causa infortunio. Da verificare l’entità dell’infortunio, con il giocatore che, come riporta ‘TuttoMercatoWeb’, si è recato a Villa Stuart per ulteriori controlli. La sua presenza contro il Milan è dunque a forte rischio. Novità di calciomercato per il Milan: si parla del nuovo Neymar >>>