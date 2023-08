Roma-Milan, la Curva Nord dell’Olimpico è sold out: sarà un clima rovente

Mancano ancora diversi giorni, ma la Curva Nord dello Stadio Olimpico è già sold out per il match tra Roma e Milan

Ancora si deve giocare la prima di campionato, che prenderà il via il 19 agosto, e già il clima sembra essere rovente per un match che andrà in scena l'1 settembre, al terzo turno. Negli scorsi giorni, infatti, si era parlato della polemica dei tifosi rossoneri per i prezzi troppo alti in occasione di Roma-Milan per il settore ospiti.