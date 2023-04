Infortunio Dybala (rischia il Milan): Palomino minacciato di morte sui social

L'intervento di José Luis Palomino in Atalanta-Roma 3-1 mette a rischio Paulo Dybala per la sfida contro il Milan. La vergogna sui social

Sabato pomeriggio si giocherà allo stadio 'Olimpico' Roma-Milan , partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023 e Paulo Dybala , attaccante giallorosso, è in dubbio per lo spareggio Champions tra i giallorossi di José Mourinho e i rossoneri di Stefano Pioli .

Questo perché, nel finale di Atalanta-Roma, partita persa per 3-1 dai capitolini al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, la 'Joya' ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra per via del brutto intervento, da dietro, del difensore orobico José Luis Palomino.