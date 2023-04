Roma-Milan, Dybala spera di farcela: oggi ecografia | Serie A News

Forte contusione alla caviglia per Paulo Dybala. In Roma-Milan di sabato pomeriggio allo stadio 'Olimpico' l'argentino potrebbe esserci

Sabato pomeriggio allo stadio 'Olimpico' si disputerà Roma-Milan e Paulo Dybala, attaccante argentino dei giallorossi di José Mourinho, è a rischio forfait per la partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023. Questo perché, in occasione dell'ultimo match di campionato a Bergamo contro l'Atalanta, la 'Joya' ha subito un duro intervento sulla caviglia da José Luis Palomino.

Solo contusione alla caviglia per Dybala — Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come Dybala, nella notte tra lunedì e martedì, sia tornato nella Capitale intorno alle ore 02:00 con i compagni e, successivamente, tornato a casa per riposare e godersi il giorno libero. Ieri la caviglia sinistra non era gonfia ma gli faceva ancora male. Per questo, nel tardo pomeriggio, Dybala si è sottoposto a un controllo a Trigoria che ha evidenziato una forte contusione sì, ma niente altro.

Per avere, però, l'ufficialità sulle sue (buone) condizioni bisognerà aspettare oggi. È in programma, infatti, un'ecografia anche al flessore. Intanto, però, non sono state evidenziate fratture. Nella giornata odierna si deciderà se effettuare anche una risonanza alla caviglia dell'argentino. Dybala, dunque, spera di recuperare per Roma-Milan e le chance che questo accada sono sempre di più.

In Roma-Milan la 'Joya' potrebbe essere in campo — Sarebbe un'ottima notizia per Mourinho, che dovrà invece certamente rinunciare a Chris Smalling, Georginio Wijnaldum e Diego Llorente. per il match contro i rossoneri di Stefano Pioli, vero e proprio spareggio per un posto nella prossima edizione della Champions League.