Ribaltone Milan! Ciao Rangnick, avanti con Pioli: rinnovo fino al 2022

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La tela del ragno è diventata la tela di Pioli. Il tecnico emiliano ha vinto la sua partita e resterà allenatore dei rossoneri per altre due stagioni, fino al 2022. Al termine del match che ha visto il Milan imporsi anche sul campo del Sassuolo per 2-1 grazie alla bella doppietta di Zlatan Ibrahimovic (7 gol in 15 partite di campionato), la società ha pubblicato il comunicato ufficiale sul rinnovo dell’allenatore.

Le voci iniziavano a correre già prima della gara, poi durante il match la notizia che arriva dalla Germania in cui le parole dell’agente di Rangnick non lasciavano spazio ad interpretazioni. Il tedesco di comune accordo col Milan – confessando dunque l’esistenza della trattativa – ha deciso di non avere nessun ruolo in rossonero e che non sarebbe stato il momento giusto. Un dietrofront degli ultimi giorni che ha spinto la proprietà a puntare forte su Pioli che ha saputo ridare alla squadra un gioco importante.

Uno scenario incredibile e impronosticabile fino a qualche giorno fa. Ora con la permanenza dell’ex tecnico di Lazio e Inter, in casa Milan è tempo di decisioni per il futuro. Maldini e Massara, al passo d’addio fino a poche giornate fa, potranno restare e continuare il loro percorso. Lo stesso vale a questo punto per Ibrahimovic, con il quale la dirigenza si incontrerà al termine del campionato per valutare la disponibilità dello svedese a continuare in rossonero.

E poi sarà tempo di rinnovi. Massara ieri prima della partita ha parlato dell’incontro che ci sarà con Mino Raiola per Gigio Donnarumma, oggi una priorità a differenza del riscatto di Ante Rebic per il quale c’è ancora un anno di tempo. QUI LE PAROLE DEL DS ROSSONERO>>>

