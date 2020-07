Ag. Rangnick: “Deciso insieme che non assumerà nessun ruolo al Milan”

MILAN NEWS – Mentre i rossoneri sono in campo per Milan-Sassuolo, arrivano notizie clamorose dalla Germania. Il futuro del Milan, che sembrava ormai scritto da tempo, dovrà essere riscritto. Non ci sarà, infatti, Ralf Rangnick. Il tedesco non ha raggiunto l’accordo col club rossonero, probabilmente sul ruolo da ricoprire. Avrebbe voluto pieni poteri, ma il Milan, nella figura di Ivan Gazidis, avrebbe deciso di continuare con Stefano Pioli.

Ipotesi. I motivi, comunque, non sono chiari. Ciò che è certo è che Rangnick non arriverà e la conferma è arrivata anche dal suo agente, Marc Kosicke, che ha commentato così: “Il Milan e Rangnick hanno concordato che non sia il momento giusto, non essendoci lo slancio adatto, per la cooperazione. Per questo motivo e tenendo conto del buon sviluppo dei risultati con Pioli, è stato deciso congiuntamente che Rangnick non assumerà un ruolo al Milan”. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>