RE:FIBRE, Milan e PUMA insieme per ridurre gli sprechi: il comunicato

Oltre a poter incontrare proprio la leggenda rossonera Daniele Massaro, presso l’installazione RE:FIBRE allestita allo stadio, tutti i tifosi troveranno due grandi contenitori per la raccolta, dove depositare un vecchio indumento di qualsiasi brand o materiale che desiderano riciclare, dandogli così una seconda opportunità e contribuendo attivamente alla riduzione degli sprechi. I partecipanti al progetto riceveranno un voucher per uno sconto del 15% da utilizzare negli store ufficiali AC Milan, insieme a uno speciale omaggio per i primi partecipanti.

Le parole di Massaro e Musah sul progetto — Daniele Massaro, Brand Ambassador di AC Milan, ha commentato: “Attraverso il sostegno a questo progetto PUMA, ancora una volta il Milan dimostra di conoscere il proprio ruolo di istituzione sociale e di voler dare il proprio contributo concreto per un futuro migliore. Sono sicuro che i nostri tifosi risponderanno ancora una volta presenti e ci aiuteranno a ridurre gli sprechi, donando nuova vita ai loro vecchi vestiti”.

Yunus Musah, atleta PUMA, centrocampista rossonero e volto dell’iniziativa, ha aggiunto: “Sono orgoglioso di far parte di un Club che supporta iniziative come PUMA RE:FIBRE e mi auguro che questo progetto possa ispirare ciascuno di noi ad adottare pratiche più sostenibili anche nella quotidianità. Sono i piccoli gesti a fare la differenza”.

La partita contro l’Udinese non sarà però la sola occasione per poter partecipare a RE:FIBRE: tutti i tifosi rossoneri potranno infatti contribuire alla raccolta nel corso dell’intera stagione 2023/24, collocando qualsiasi indumento negli appositi contenitori che saranno installati presso Casa Milan e negli store AC Milan. I capi che non saranno ritenuti adatti al riciclo verranno infatti destinati alla cooperativa onlus Vesti Solidale, che ne disporrà per i propri progetti a supporto di persone e famiglie in situazioni di forte disagio sociale.

L’iniziativa testimonia ulteriormente l’impegno di AC Milan verso temi di grande valore sociale, espresso costantemente dal Club e da Fondazione Milan anche attraverso la collaborazione virtuosa con i loro partner e il coinvolgimento diretto dei tifosi rossoneri". LEGGI ANCHE: Attaccante, duello Milan-Barça per Giménez: ecco quanto costa >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.