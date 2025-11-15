Pianeta Milan
RedBird ha ritirato l’offerta per il Telegraph: ecco perché Cardinale si è tirato indietro

RedBird Capital Partners, fondo proprietario del Milan, ha rinunciato all'acquisto del prestigioso quotidiano britannico Telegraph. Cosa c'è dietro al no di Gerry Cardinale ad andare avanti con un'operazione da 500 milioni di sterline
Daniele Triolo Redattore 

Come riportato dal 'Financial Times', è fallita la vendita del Telegraph, prestigioso quotidiano del Regno Unito fondato nel 1855, al fondo di private equityRedBird Capital Partners, proprietario, come noto, anche del Milan dall'estate 2022. Saltata, quindi, un'operazione da ben 500 milioni di sterline della quale si parlava dallo scorso mese di maggio.

"RedBird ha ritirato oggi la sua offerta per il Telegraph Media Group", ha dichiarato il fondo statunitense in una nota al 'FT' nella giornata di ieri. "Siamo pienamente fiduciosi che il Telegraph e il suo team di livello mondiale abbiano un futuro brillante davanti a loro e lavoreremo sodo per contribuire a trovare una soluzione che sia nel migliore interesse dei dipendenti e dei lettori”.

Ma perché RedBird ha deciso di rinunciare all'acquisizione del Telegraph? Per il 'FT', il fondo di New York si sarebbe tirato indietro per l'incertezza normativa e, in particolare, per i continui commenti negativi provenienti dalle pagine del Telegraph stesso.

Il fondatore e socio amministratore di RedBird, Gerry Cardinale, per il 'FT' avrebbe stabilito come la "crescente opposizione all'interno della redazione del Telegraph avrebbe reso impossibile trasformare l'accordo in un successo". Nelle ultime settimane, infatti, il Telegraph ha pubblicato una serie di editoriali e di news, sulle sue pagine, volte ad attaccare RedBird e i suoi dirigenti.

Tra questi, anche presunti legami tra RedBird e lo stato cinese. Nonostante RedBird abbia smentito questo punto, per il 'FT' tali indiscrezioni avrebbero spinto i politici della Camera dei Lord del Regno Unito a chiedere un esame più approfondito della questione. Con i dirigenti di RedBird, a quanto pare, usciti frustrati dalla lentezza con la quale il Governo inglese aveva sottoposto l'accordo alle autorità di regolamentazione per la valutazione.

LEGGI ANCHE: Milan, per la difesa si pesca in Bundesliga: cinque opzioni sul taccuino di Tare >>>

RedBird dovrà ora riavviare la procedura di vendita del Telegraph. Perché? Inizialmente RedBird aveva cercato di acquisire il Telegraph in partnership con l'investitore statale di Abu Dhabi, IMI, in un accordo che è stato bloccato dal Governo nel 2023. Tuttavia, gli investitori detengono ancora circa 500 milioni di sterline di debito garantito dal titolo, acquisito nell'ambito dei loro sforzi per acquistare il Telegraph. Il che significa che ne sono ancora di fatto i proprietari e ora cercheranno un nuovo acquirente.

