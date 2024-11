Real Madrid-Milan, rientro fondamentale per Ancelotti: ecco di chi si tratta

Carlo Ancelotti , tecnico dei Blancos, dovrebbe poter contare su un rientro di fondamentale importanza in vista di Real Madrid - Milan . Nella giornata di martedì 5 novembre , infatti, alle ore 21:00 , i rossoneri se la vedranno con gli spagnoli nel match valevole per la 4^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025. Da una parte il Diavolo arriva dal successo sudato contro il Monza , senza convincere sul piano del gioco. Dall'altra le merengues hanno riposato, dopo il rinvio della sfida con il Valencia a causa delle condizioni in cui sta versando la città a causa delle forti piogge.

Real Madrid-Milan, Ancelotti può sorridere: torna uno dei suoi campioni in gruppo

Al di là di questo in ogni caso, Carlo Ancelotti potrebbe ritrovare uno dei suoi attaccanti. Qualche tempo fa infatti si era fermato Rodrygo Goes, che aveva invece saltato il Clasico contro il Barcellona. A riferirlo è 'Marca', noto quotidiano spagnolo. Secondo quanto riportato il fenomeno brasiliano sarebbe rientrato in gruppo e avrebbe cominciato a lavorare con i compagni. Da capire se potrà partire dal 1' con il Milan, ma almeno in panchina si dovrebbe sedere. Stesso discorso anche per il difensore centrale Antonio Rudiger.