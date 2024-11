Real Madrid-Milan, le probabili formazioni: che rivoluzione di Fonseca

Nella giornata di martedì 5 novembre, alle ore 21:00, allo stadio 'Santiago Bernabeu' di Madrid si giocherà il big match tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Milan di Paulo Fonseca, valido per la 4^ giornata della Champions League 2024/2025, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri hanno ripreso fiato in campionato dopo la sconfitta contro il Napoli, vincendo in trasferta con il Monza. Ora c'è da dare continuità rispetto al successo con il Bruges anche in Europa.