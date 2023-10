Brahim Díaz sceglie di rappresentare il Marocco: Real Madrid scontento

Brahim Díaz aveva già esordito con la Nazionale maggiore della Spagna, in occasione dell'amichevole vinta per 4-0 in casa contro la Lituania l'8 giugno 2021: match dove, per altro, aveva anche segnato. Non ha giocato, però, mai in partite ufficiali con le 'Furie Rosse'.

Probabilmente parteciperà alla Coppa d'Africa a inizio 2024 — Stanco, dunque, della scarsa considerazione di tutti i Commissari Tecnici avvicendatisi negli anni sulla panchina della Spagna, e chiuso dalla tanta concorrenza, Brahim Díaz ha detto sì alle tante proposte che gli ha fatto, in questi mesi, il C.T. del Marocco, Walid Regragui. L'ultima nello scorso mese di settembre.

Il Real Madrid sarebbe, però, scontento della scelta di Brahim Díaz. Molto probabilmente, infatti, il Marocco lo chiamerà per giocare in Coppa d'Africa (dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024). E, di fatto, mister Carlo Ancelotti perderebbe così per un mese una soluzione in attacco. Milan, prenotato il nuovo bomber: le ultime news >>>

