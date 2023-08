Nella nuova graduatoria del ranking UEFA per nazioni, si vede ufficiale il sorpasso dell'Italia ai danni della Germania per il terzo posto

Come da tradizione, assieme al ranking UEFA per club è stato pubblicata pure la graduatoria delle varie nazioni. Come da previsioni, il sorpasso dell'Italia alla Germania è diventato realtà e adesso il nostro paese sale sul podio, occupando l'ultimo gradino. Superati di poco i tedeschi, rimangono ben distanti potenziali minacce come Olanda e Francia.