Calciomercato Milan – Pedullà: “Ecco la richiesta per Krunic”

Un centrocampo che ha subito una grande rivoluzione in questa sessione di calciomercato. I rossoneri dopo gli arrivi di Loftus-Cheek, Reijnders e la partenza di Tonali, potrebbero non essersi fermati qui. In entrata dovrebbe arrivare in serata Musah, per poi svolgere le visite domani nella giornata di domani. Non solo, i rossoneri potrebbero centellinare ulteriormente il reparto, specialmente in caso di un'altra uscita. Rade Krunic che sarebbe interessato a un possibile futuro in Turchia, potrebbe lasciare il Diavolo, ma a determinate cifre. Ecco le ultime.