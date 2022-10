Ranking UEFA, comanda il City. Milan al 46esimo posto | News

Aggiornato il ranking UEFA dopo le tre giornate di partite europee: comanda in prima posizione il City, Milan in 46esima posizione

Conclusa la tre giorni di gare europee, la UEFA ha aggiornato il ranking. Riguardo le italiane, nonostante i pessimi risultati primeggia la Juventus. I bianconeri, infatti, si trovano al nono posto, mentre Roma, Inter e Napoli occupano rispettivamente la 12^, 14^ e 20^ posizione. Assente dalle coppe europee l'Atalanta, che comunque rimane piazzata al 28esimo posto, mentre avanza di qualche posizione anche la Lazio che sale in 35esima posizione. Reduce dalla vittoria in trasferta contro la Dinamo Zagabria, il Milan occupa momentaneamente il 46esimo posto. In vetta a questa speciale classifica c'è il Manchester City di Pep Guardiola, seguito da Bayern Monaco e Liverpool.