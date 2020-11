Raiola provoca: “Dov’era il Milan senza Ibrahimovic?”

Raiola provoca il Milan: “Dov’era senza Ibrahimovic?”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il procuratore italo-olandese Mino Raiola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic al periodico De Volkstrant (Qui tutte le sue parole). In particolare l’agente ha detto la sua sugli anni in MLS dello svedese e della sua carriera: “Quegli anni sono stati un peccato. Voleva vivere lì con la famiglia, ma c’erano delle difficoltà. Loro non volevano vincere quanto lui. Anche se gioca a un gioco per computer, Zlatan deve vincere. È molto autocritico, il fallimento non gli si addice. E guardate la sua carriera: dov’era il PSG prima di lui? Dov’era il Milan? È lui che stabilisce gli standard con cui le squadre in cui gioca si confronteranno negli anni a venire”.

