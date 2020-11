Napoli-Milan, Bonera: “Calhanoglu? Ci tiene tanto a questa maglia”

Bonera ha parlato in conferenza di Calhanoglu

CONFERENZA MILAN BONERA – Domani sera, ore 20:45, c’è Napoli-Milan al San Paolo. Oggi in conferenza stampa ha parlato Daniele Bonera, che sostituirà l’assente Stefano Pioli: ecco il suo commento sul momento di Hakan Calhanoglu. “Siamo contentissimi del rendimento di Calhanoglu. In una stagione un giocatore può avere una partita più o meno positiva. Il nostro giudizio non cambia. Sotto l’aspetto contrattuale non voglio entrare nel merito, ma ha fatto capire ieri che tiene a questa maglia”, le dichiarazioni dell’ex difensore rossonero.

