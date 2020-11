Napoli-Milan, Zazzaroni attacca: “Se perdi contro Bonera devi…” | News

Ultime Notizie Napoli-Milan: Gattuso vs Bonera

NAPOLI MILAN – Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato a Radio CRC della partita di domani sera tra il Napoli e il Milan. Il giornalista si è concentrato in particolar modo sul confronto tra Gennaro Gattuso e Daniele Bonera, che sostituirà Stefano Pioli in panchina.

"Non ho mai creduto ad un Milan in corsa per lo Scudetto, nonostante l'ottimo inizio. La partita di domani? A Gattuso servirebbe Theo Hernandez o Spinazzola, ma Milan e Roma non te lo daranno mai. Gattuso contro Bonera? Se perdi contro Bonera, devi stracciare il tesserino".