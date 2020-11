Raiola: “300 giocatori pronti a seguire Ibrahimovic contro EA Sports”

Ibra vs EA Sports: parla Mino Raiola

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non si placa lo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e EA Sports sulla questione dei diritti d’immagine per il noto videogioco calcistico FIFA 21. Lo svedese negli scorsi giorni si è scagliato contro l’azienda produttrice del famoso videogame, coinvolgendo anche la Federcalcio mondiale e il sindacato internazionale dei calciatori, FIFPro. L’accusa dello svedese è di fare “profitto sul mio nome e sulla mia faccia senza alcun accordo in tutti questi anni”.

Oggi si è inserito anche Mino Raiola, agente del calciatore del Milan, che ha rilanciato il tema con un post sul proprio profilo Instagram. La foto condivisa dal procuratore mostra i ricavi di EA Sports tra la vendita di FIFA e il giro d’affari della modalità Ultimate Team.

Ma non finisce qui. Raiola ha rilasciato in queste ore anche una lunga intervista al Telegraph in cui ha rincarato la dose, spiegando che oltre 300 giocatori – tra cui Ibrahimovic e Bale – sarebbero pronti a unirsi a questa battaglia e a prendere in considerazione un’azione legale per l’uso delle loro immagini nel popolare videogioco FIFA.

