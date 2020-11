Ibrahimovic contro FIFA: “Fanno i soldi col mio nome: è ora di indagare”

Ibrahimovic esplode contro FIFA EA Sport

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esplode la rabbia di Zlatan Ibrahimovic su Twitter che se la prende FIFA EA Sport: ecco le sue parole.

“Chi ha concesso a FIFA EA Sport il permesso di usare il mio nome e la mia faccia? Fifpro? Non sono a conoscenza di essere un membro di Fifpro e se lo sono, sono stato messo lì senza alcuna reale conoscenza attraverso qualche strana manovra. E di sicuro non l’ho mai permesso a FIFA o a Fifpro per fare soldi usando me. Qualcuno sta facendo profitto sul mio nome e sulla mia faccia senza alcun accordo in tutti questi anni. È ora di indagare”, ha tuonato l’attaccante rossonero. Una vicenda che potrebbe avere presto contorni legali..

INTANO OGGI IBRA SI E’ DEFINITO “ETERNO”: SIETE D’ACCORDO?