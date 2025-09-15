Rabiot e Ruben determinanti! Analisi Milan-Bologna 1-0: mai rischiato

Non è la solita vittoria di corto muso Milan-Bologna 1-0 di ieri sera e questa analisi lo dimostra. Sembrerebbe il classico successo con un gol di scarto di Massimiliano Allegri, invece c'è molto di più. Di classico c'è solo la fase difensiva, in cui il Milan non ha concesso neanche un tiro in porta al Bologna ieri sera. E occhio alla prestazione di Fikayo Tomori, perché tutti l'hanno sottovalutata, invece il nostro Paolino Zica, match analyst, ci porta dei dati che ribaltano la situazione. Tutto nel video qui sotto! Così come anche l'analisi tattica di quanto il lavoro di Adrien Rabiot e Ruben sia stato fondamentale. Il francese classe 1995 e l'inglese classe 1996 sono stati due incursori fondamentali per tutte le azioni offensive rossonere. Nel video qui sotto tutti i dettagli, ricordati di lasciare un mi piace, di iscriverti al canale e di attivare la campanella! Se poi vuoi dire la tua o fare domande puoi anche commentare!