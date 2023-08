PSG, il saluto a Neymar: “Sarai sempre parte della nostra storia”

In una nota ufficiale, Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha voluto salutare Neymar, diventato ormai nuovo giocatore dell'Al Hilal. Il club parigino ha voluto dunque ricordare le sei stagioni trascorse dal campione brasiliano nella capitale francese: "È sempre difficile dire addio a un giocatore eccezionale come Neymar, uno dei migliori al mondo. Non dimenticherò mai il giorno in cui è arrivato al Psg e quello che ha portato al nostro club e al nostro progetto negli ultimi sei anni".