Calciomercato Milan – Attacco, piace Ekitike: i numeri della scorsa stagione

Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, è innegabile, il Milan è stata una delle società più attive, tanto in entrata quanto in uscita. Gli innesti messi a segno dalla dirigenza rossonera sono stati ben 8. In porta è arrivato Marco Sportiello. A centrocampo spazio a Yunus Musah, Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero. In attacco, invece, sono arrivati Noah Okafor, Samuel Chukwueze e Christian Pulisic. Ancora, però, sembra mancare una valida alternativa ad Olivier Giroud come centravanti puro. E 'La Gazzetta dello Sport' ha rivelato un nuovo profilo, quello di Hugo Ekitike. Andiamo a vedere quali sono i suoi numeri nell'ultima stagione.