Psg, infortunio per Mbappé: l’attaccante sostituito nel match col Marsiglia

Nuovo problema per il Psg . Durante il match di Ligue 1 contro il Marsiglia , Kylian Mbappé è stato sostituito a causa di un problema fisico. Nonostante non si sappia ancora l'effettiva entità dell'infortunio, le condizioni dell'attaccante francese saranno da valutare nei prossimi giorni.

Il Milan rientra fra le squadre interessate alla situazione di Mbappé. I rossoneri, infatti, affronteranno il Psg in Champions League, nel match programmato per il 25 ottobre. L'assenza del classe '98 potrebbe cambiare molto l'assetto tattico della partita, con Stefano Pioli che avrebbe una minaccia in meno a cui pensare.