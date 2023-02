PSG, guai per il presidente Al Khelaifi: club indagato per lavoro in nero

Dopo il caso Juventus, anche il PSG sarebbe finito nei guai e il club di Nasser Al Khelaifi sarebbe indagato per lavoro in nero

Nelle ultime settimane a tenere banco era stata la situazione della Juventus , con il club bianconero che è stato penalizzato dio 15 punti in campionato a causa del noto caso plusvalenze. Sembra però che la Vecchia Signora non sia l'unica squadra ad essere nei guai, in quanto anche il PSG pare non stia vivendo un buon momento.

Secondo quanto riferito da Reuters, infatti, tutto sarebbe partito da una denuncia fatta nei confronti del PSG il 13 dicembre 2022 dal tunisino Hicham Bouajila, che avrebbe detto di aver lavorato in nero per il presidente Nasser Al Khelaifi, come suo consigliere. Bouajila sarebbe stato pagato solo attraverso un'accademia di tennis a Doha, con cui non avrebbe mai avuto a che fare. Il PSG ha risposto di non aver mai impiegato il tunisino.