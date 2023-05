PSG, clamorosa decisione: Messi sospeso per due settimane

Ha del clamoroso quanto successo in Francia, il PSG sospende per due settimane Lionel Messi dopo un viaggio in Arabia

Un risvolto clamoroso, dunque, tra il club parigino e l'ex numero 10 del Barcellona. Messi, infatti, avrebbe fatto un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita nella di giornata lunedì primo maggio. Il PSG ha sospeso, con effetto immediato, il giocatore per due settimane, ritenendo molto grave il suo comportamento legato, in primo luogo, agli impegni col suo sponsor. Alcuni rumors parlavano di una semplice multa ma, dopo alcuni problemi in squadra, la società francese ha optato per una sanzione maggiore.