Mercato Milan – Previsto un incontro per un giovane bomber francese

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan potrebbe incontrare nei prossimi giorni l'entourage di un giovane bomber francese

Il Milan inizia a studiare le prossime mosse di mercato. In particolar modo, il focus del club di via Aldo Rossi è rivolto all'attacco, reparto che probabilmente vedrà volti nuovi a partire dalla prossima stagione. Proprio per questo motivo, nei prossimi giorni Maldini e Massara proveranno ad avviare il dialogo per un giovane bomber che milita nel campionato francese. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il profilo in questione è quello di Elye Wahi.

Milan, arriva Wahi? — Classe 2003, Wahi è una punta che può anche giocare come esterno d'attacco. In questa stagione ha disputato 29 partite e ha segnato ben 13 gol (tanto quanto Alexis Sanchez e Neymar) e fornito 5 assist vincenti ai suoi compagni di squadra. Secondo 'calciomercato.com', nei prossimi giorni è in programma un incontro tra il Milan e l'entourage del calciatore stesso per provare a capire se ci sono i margini per avviare una trattativa con il Montpellier, club con il quale è in scadenza di contratto nel 2025.

Il prezzo del cartellino di Elye Wahi si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che il Milan ha già speso in passato per acquistare calciatori come Leao, De Ketelaere e non solo. Si tratterebbe di un acquisto importante in quanto è un attaccante rapido, bravo tecnicamente e potrebbe diventare il centravanti del futuro del club rossonero. Sul francese non ci sono solamente gli occhi del Diavolo: anche diversi club della Ligue 1 e della Bundesliga seguono con interesse il classe 2003. Milan, il nuovo bomber lo sponsorizza RedBird >>>