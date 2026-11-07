Giovanni Malagò torna a parlare della propria candidatura alla presidenza della FIGC, e chiarisce le motivazioni che lo hanno spinto a scendere in campo per guidare il calcio italiano. Il commissario della Federcalcio è intervenuto sul palco di Nexus- visioni e strategie di sviluppo del territorio, a Latina, dove ha voluto affrontare diversi temi, soffermandosi anche sul confronto con l'ex dirigente del Milan Adriano Galliani.

Le parole di Malagò

"Ho portato la candidatura perché mi sembrava doveroso dopo questo essere stato eletto il 22 giugno con una maggioranza importante e le tante vicende che sono successe, tra pantouflage, tesseramento e dopo aver difeso l'autonomia del calcio"

Malagò ha spiegato di aver presentato la propria candidatura per una questione di responsabilità, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto il mondo del calcio italiano:

Come detto in precedenza, non è mancato un passaggio su Galliani, nei confronti del quale Malagò ha espresso parole di grande rispetto e stima pur evidenziando una diversissima visione del futuro e del movimento calcistico:

"Non posso che rispettarlo e stimarlo. Quello che ci differenzia non è un tema anagrafico, non mi sentirete mai spendere parole non positive su di lui. Sicuramente è molto focalizzato sul mondo del calcio. Io invece cerco di portare innovazione e coraggio, che vengono anche da altri mondi all'interno del calcio che penso di conoscere bene"