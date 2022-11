Portogallo-Uruguay 2-0: Leao in campo nel secondo tempo | News

Il Portogallo ha vinto contro l'Uruguay 2-0 grazie ad una doppietta di Bruno Fernandes in campo nel secondo tempo anche Rafael Leao

Il Portogallo vince e ottiene il pass per gli ottavi di finale. I lusitani hanno vinto 2-0 battendo l'Uruguay grazie ad una doppietta di Bruno Fernandes, anche se resta capire se il primo gol è viziato dal tocco o meno di Cristiano Ronaldo. Nel secondo tempo c'è stato spazio anche per Rafael Leao. L'attaccante del Milan, entrato al 69esimo minuto di gioco, ha sostituito Ruben Neves e si è piazzato nel suo ruolo di esterno sinistro alto.