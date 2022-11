Milan su Ziyech, quale futuro per Brahim e Messias? Il punto

Con il possibile arrivo al Milan di Hakim Ziyech si potrebbero chiudere gli spazi per Brahim Diaz e Junior Messias

Emiliano Guadagnoli

Il mondo del calcio è pienamente concentrato sui Mondiali 2022 in Qatar. Le nazionali si stanno giocando in questi giorni il passaggio del girone e la possibilità di andare avanti. Per quanto riguarda i club, però, i pensieri sono sulla ripresa dei campionati e soprattutto sul calciomercato invernale.

Il Milan, come le altre, potrebbe pensare a dei colpi in grado di cambiare le prospettive stagionali. Il nome che ormai da tanto tempo si fa in orbita rossonera, è quello di Hakim Ziyech del Chelsea. Guardiamo in prospettiva e pensiamo alla buona riuscita dell'operazione a gennaio. In quel caso, cosa accadrebbe a due giocatori già presenti in rosa?

Quale futuro per Brahim e Messias? — Parliamo di due calciatori rossoneri in particolare, ovvero Brahim Diaz e Junior Messias. Il primo, che resta ancora in bilico per la prossima stagione in quanto in prestito dal Real Madrid, sta giocando ad intermittenza. E non è la prima volta che accade: da quando è al Milan, lo spagnolo non ha mai trovato la costanza di rendimento. A

bbiamo visto grandi prestazioni come quella contro la Juventus o l'Udinese o poi partite dove si è quasi nascosto. Stefano Pioli lo ha spesso usato come trequartista, ma anche da esterno destro, dove ha performato meglio in alcune circostanze. Con l'arrivo di Hakim Ziyech, gli spazi per lo spagnolo si chiuderebbero inevitabilmente. Questo non solo per, banalmente, il ruolo simile, ma anche per le caratteristiche.

Ad entrambi piace rientrare sul piede sinistro, entrambi sono brevilinei e in grado di saltare i difensori con dribbling brillanti. Solo che, almeno sulla carta, il marocchino è dotato di più esperienza e di più tecnica. Con il possibile investimento per Ziyech poi, sarebbero veramente basse le possibilità di un riscatto di Brahim Diaz a fine stagione, che andrebbe a costare circa 22 milioni di euro.

Discorso simile per quanto riguarda Junior Messias: anche lui come Ziyech è un mancino che ama rientrare sul sinistro e tirare a giro. Ne abbiamo avuto la prova contro il Salisburgo in Champions League. Per il brasiliano i minuti e il posto in campo sarebbero sempre di meno, anche considerando il recupero auspicabile di Alexis Saelemaekers.

Per il belga il discorso è diverso: nessuno dei tre citati sopra ha le capacità difensive che lui può offrire a Stefano Pioli. Quindi resterebbe ben saldo nelle scelte future dell'allenatore. Insomma, l'arrivo di Hakim Ziyech a gennaio, potrebbe cambiare molti equilibri sulla trequarti del Milan. Milan, quanti acquisti a gennaio: ecco i colpi storici.