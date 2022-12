Portogallo-Svizzera 6-1: super gol di Rafael Leao! (VIDEO)

Entrato all'86esimo minuto di Portogallo-Svizzera, a Rafael Leao sono bastati un paio di minuti per mettere il suo nome sul tabellone. L'attaccante del Milan, infatti, ha segnato uno straordinario gol nei minuti finali del match con un preciso tira a giro in posizione defilata poco dentro l'area di rigore. Gran gol del portoghese, il secondo in questo Mondiale. Milan, attento: due club italiani sulle tracce di Kiwior.