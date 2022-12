Portogallo, Leao verso la panchina contro la Corea del Sud | News

Nonostante la certezza di aver passato il turno, il Portogallo oggi dovrà scendere in campo per disputare la gara valida per la terza giornata del Girone H del Mondiale. I lusitani dovranno vedersela contro la Corea del Sud, nazionale che potrebbe ancora centrare la qualificazione agli ottavi di finale. Possibile che il c.t. portoghese Santos possa far rifiatare alcuni suoi giocatori dopo le due partite ravvicinate vinte contro Ghana e Uruguay.

Secondo il quotidiano sportivo 'Record', non dovrebbe giocare dal primo minuto Rafael Leao. L'attaccante del Milan, dunque, potrebbe partire dalla panchina per la terza partita consecutiva. Probabilmente l'intenzione di Santos è quella di schierarlo a gara in corso e spaccare la partita, come è già successo nel match d'esordio contro il Ghana. Calciomercato Milan, occasione a parametro zero dall’Atletico Madrid.