PM – Milan-Rangnick: la verità sull’indennizzo per liberare il tedesco

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri sera il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha riportato la notizia secondo cui il Milan per liberare Ralf Rangnick dovrebbe versare nelle casse del gruppo Red Bull 8 milioni di euro.

Tuttavia, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, in realtà il 62enne di Backnang può uscire dal proprio contratto in essere con l’azienda austriaca in qualsiasi momento egli voglia. Non ci sarebbe, dunque, alcun tipo di clausola per liberare Rangnick e portarlo in rossonero.

