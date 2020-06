PM – Juventus-Milan, Musacchio non convocato: ecco il motivo

MILAN NEWS – Come appreso dalla nostra redazione Mateo Musacchio non è stato convocato per la sfida di domani sera per un’infiammazione alla caviglia (questa la lista completa). Per Stefano Pioli, dunque, un elemento in meno a disposizione in una rosa che dovrà fare a meno già di Duarte, Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez. Ballottaggio Kjaer-Gabbia per una maglia da titolare, con il danese largamente in vantaggio.

Intanto, ecco perché ieri Maldini non era a Milanello>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓