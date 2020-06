Milan, ieri Maldini assente per un piccolo intervento ai calcoli renali

MILAN NEWS – Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini è presente nella giornata odierna a Milanello per la rifinitura della squadra. Ieri, invece, non è passata inosservata l’assenza dell’ex difensore durante la visita di Ivan Gazidis al centro sportivo rossonero: il dirigente ha saltato l’incontro tra l’ad inglese e la squadra a causa di un piccolo intervento per rimuovere dei calcoli al rene. Mistero risolto, dunque, con l’ex numero rossonero che oggi ha ripreso tranquillamente il suo posto.

